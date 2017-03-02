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03. 02. 2017

3 февраля курсы доллара и евро снизились

Источник фото: Telegraf.by

Перед выходными курсы евро и доллара опустились. Итоги пятничных торгов сообщаются на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Так, стоимость евро снизилась на 0,72% и составила 2,0724 рубля.
 
Курс доллара снизился на 0,4%. Сейчас 1 доллар стоит 1,9267 рубля.
 
Российский рубль сегодня подорожал на 0,78%. За 100 российских рублей теперь дают 3,2492 белорусского рубля. 
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