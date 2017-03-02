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03. 02. 2017

Лукашенко раскритиковал чиновников за акционирование предприятий

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Во время «Большого разговора с президентом» председатель СПК «Агрокомбинат снов» (Несвижский район) Николай Радоман пожаловался Александру Лукашенко, что предприятие заставляют акционироваться, хотя оно само эффективно работает, платит налоги и инвестирует деньги в другие хозяйства.

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Николай Радоман попросил главу государства помочь разобраться с этим вопросом. По его словам, был приказ акционироваться до 1 января 2017 года, а затем этот срок продлили до 1 июня. «Я считаю, зачем это акционирование тем хозяйствам, которые нормально работают. Я готов инвестироваться в другие хозяйства, вложить туда деньги. Мы и так постоянно расширяемся, модернизируемся», - отметил он.
 
Александр Лукашенко напомнил про договоренность, чтобы не трогать те предприятия, которые сегодня работают и дают результат, а чиновники «сделали все наоборот».  «Мы решим эту проблему, вы как работали, так и работайте дальше. Если вы даже без устава будете работать так, вас никто не тронет, потому что вы берете убыточные хозяйства и поднимаете их», - сказал президент, обращаясь к руководителю «Агрокомбината снов».
 
Также глава государства потребовал прекратить «болтовню», и если закон не подходит к жизни, следует его поправить.
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