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03. 02. 2017

Лукашенко сообщил о грядущем крупном совещании по ЖКХ

Жировка в почтовом ящике Источник фото: Telegraf.by

На сегодняшней встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о грядущем крупном совещании по ЖКХ. На нем планируется рассмотреть опыт города Минска по реформированию этой системы.

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Глава государства отметил, что в этом году коммуналка была повышена на 5 долларов, и на этом все. «И мне накануне принесли таблицу, где сравниваются уровень коммунальных платежей в Беларуси, России и Украины. Нужно показать ее людям, чтобы не говорили, «а, у нас 412 долларов зарплата, а у них 2000», - сказал он.
 
«Мне бы не хотелось ломать нашу систему на западный лад, потому что это будет болезненно для людей. Пока эту сломаем, а затем выстроим новую – неизвестно что будет».  По его словам, в других странах живут люди и не жалуются. «Да, хотелось бы больше зарплаты, чтобы рабочие места создавались. Но все в наших руках, и никто не упрекнет нас, что мы этого не делаем».
 
Также Александр Лукашенко отметил, что в скором времени пройдет крупное совещание, где минские чиновники и должностные лица ему доложат, как осуществляется поручение по реформированию ЖКХ. По его мнению, в Минске пока с этим «не очень шевелятся».
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