Лукашенко сообщил о грядущем крупном совещании по ЖКХ

На сегодняшней встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о грядущем крупном совещании по ЖКХ. На нем планируется рассмотреть опыт города Минска по реформированию этой системы.

Глава государства отметил, что в этом году коммуналка была повышена на 5 долларов, и на этом все. «И мне накануне принесли таблицу, где сравниваются уровень коммунальных платежей в Беларуси, России и Украины. Нужно показать ее людям, чтобы не говорили, «а, у нас 412 долларов зарплата, а у них 2000», - сказал он.

«Мне бы не хотелось ломать нашу систему на западный лад, потому что это будет болезненно для людей. Пока эту сломаем, а затем выстроим новую – неизвестно что будет». По его словам, в других странах живут люди и не жалуются. «Да, хотелось бы больше зарплаты, чтобы рабочие места создавались. Но все в наших руках, и никто не упрекнет нас, что мы этого не делаем».

Также Александр Лукашенко отметил, что в скором времени пройдет крупное совещание, где минские чиновники и должностные лица ему доложат, как осуществляется поручение по реформированию ЖКХ. По его мнению, в Минске пока с этим «не очень шевелятся».