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03. 02. 2017

Глава Россельхознадзора ответил на угрозы Лукашенко об уголовном деле

Источник фото: РБК

3 февраля глава Россельхознадзора Сергей Данкверт прокомментировал заявление Александра Лукашенко, который предложил завести на него уголовное дело за то, что систематически препятствует поставкам белорусской продукции на российский рынок. По мнению президента, это наносит ущерб интересам Беларуси.

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По мнению Сергея Данкверта, "лишние эмоции" в обсуждении темы поставок белорусского продовольствия не нужны, пишет РИА "Новости".
 
"У нас достаточно людей, которые могут оценить, заслуженные претензии или незаслуженные. Лишние эмоции в обсуждениях здесь не нужны, нужно к этому подходить спокойно", - заявил руководитель Россельхознадзора.
 
Сергей Данкверт предложил разобраться сначала с теми, кто "украинскую говядину, 10 тысяч тонн, компания "Георгий и сыновья", оформили как белорусскую и привезли в Россию". "Это подтвержденный факт, лучше бы с этим занимались", - отметил он.
 
Александр Лукашенко и раньше высказывал претензии в адрес Сергея Данкверта. 
 
«У нас, если даже все будет нормально, такие деятели, как Данкверт и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, как это было недавно. Оказывается, у него кусок мяса из Беларуси, или стакан молока, или кусок хлеба застревают, продукция не та. И правительство при этом молчит», - заявил белорусский лидер в декабре 2016 года.

 

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