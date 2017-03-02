Глава Россельхознадзора ответил на угрозы Лукашенко об уголовном деле

3 февраля глава Россельхознадзора Сергей Данкверт прокомментировал заявление Александра Лукашенко, который предложил завести на него уголовное дело за то, что систематически препятствует поставкам белорусской продукции на российский рынок. По мнению президента, это наносит ущерб интересам Беларуси.

смотрите также Лукашенко предложил возбудить уголовное дело на главу Россельхознадзора

По мнению Сергея Данкверта, "лишние эмоции" в обсуждении темы поставок белорусского продовольствия не нужны, пишет РИА "Новости"

"У нас достаточно людей, которые могут оценить, заслуженные претензии или незаслуженные. Лишние эмоции в обсуждениях здесь не нужны, нужно к этому подходить спокойно", - заявил руководитель Россельхознадзора.

Сергей Данкверт предложил разобраться сначала с теми, кто "украинскую говядину, 10 тысяч тонн, компания "Георгий и сыновья", оформили как белорусскую и привезли в Россию". "Это подтвержденный факт, лучше бы с этим занимались", - отметил он.