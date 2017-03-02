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03. 02. 2017

Лукашенко рассказал, почему от водки «Президент» не болит голова

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Александр Лукашенко анонсировал выпуск белорусского шоколада под брендом «Президент» и раскрыл секрет одноименной спецводки. Об этом он рассказал сегодня, 3 февраля, встречаясь с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ на «Большом разговоре с президентом».

По словам государства, в Беларуси скоро появится шоколад под брендом «Президент», который будет очень полезным – в нем не будет содержаться сахар. При этом шоколад будет достаточно сладким из-за содержания в нем стевии. Александр Лукашенко отметил, что упаковку для сладости уже изобрели, поэтому скоро он появится в продаже.
 
«Я хочу, чтобы мы больше делали своего. И поверьте, за что бы мы не взялись, мы умеем это делать», - отметил он.
 
Также президент рассказал про водку «Президент». «Она продается только в моем присутствии и только я могу подарить кому-то бутылку. Каждая бутылка пронумерована и исключено, что она попадет на рынок», - рассказал он.
 
Такой водки нет во всем мире. Глава государства признался, что секрет этого напитка заключается в том, что сколько бы ты не выпил, на следующее утро голова не болит. По его словам, это из-за чистоты воды и спирта. Изначально в нее добавляли спирт из Франции, но в последнее время в Беларуси стали делать качественный спирт, и от французского отказались. А вода добавляется исключительно родниковая.
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