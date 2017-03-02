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03. 02. 2017

Лукашенко установил новый рекорд продолжительности пресс-конференций

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Сегодня, 3 февраля, президент Беларуси Александр Лукашенко установил новый рекорд продолжительности своих пресс-конференций. Встреча с журналистами белорусских и зарубежных СМИ, а также с представителями общественности продолжалась 7 часов 21 минуту.

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Предыдущий рекорд по продолжительности пресс-конференций Александр Лукашенко установил в январе 2015 года. Тогда его беседа с сотрудниками белорусских и зарубежных СМИ длилась 7 часов и 7 минут.
 
В ходе "Большого разговора с президентом" Лукашенко ответил на многочисленные вопросы журналистов, экономистов и политологов. Только лишь на вопрос представителя телерадиокомпании «Мир» об отношениях Беларуси и России глава государства отвечал больше часа.
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Пресс-конференция Лукашенко 3 февраля
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