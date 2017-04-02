4 февраля в Беларуси спокойная и слегка морозная погода

По прогнозам синоптиков Республиканского гидрометцентра, в Беларуси в субботу, 4 февраля, будет практически без осадков, а температура воздуха составит до -7°C.

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Небольшой снег пройдет лишь по юго-востоку, местами на дорогах сохранится гололедица. Ветер северо-восточный слабый. Максимальная температура воздуха – от минус 1 до минус 7 градусов. В Минске сегодня без существенных осадков, 2-4 градуса мороза.

А в воскресенье, 5 февраля, ночью по юго-западу, днем преимущественно по югу Беларуси пройдет кратковременный снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью составит минус 3-10 градусов, по северо-востоку до -13, днем термометр покажет минус 1-8 градусов.