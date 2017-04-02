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04. 02. 2017

Хоккеисты минского «Динамо» крупно проиграли в гостях «Барысу»

Источник фото: hcdinamo.by

3 февраля казахстанский «Барыс» в Астане прервал пятиматчевую победную серию минского «Динамо» в матче чемпионата КХЛ. «Зубры» проиграли с внушительным счетом – 1:5 (1:1, 0:2, 0:2).

У «Динамо» единственную шайбу забил Аарон Палушай на 18-й минуте игры. На этой же минуте отличился и Брэндон Боченски. Во втором периоде шайбы забивали Кори Тривино (на 23-й) и Брэндон Боченски (39), а в третьем Тривино оформил дубль (45), а Константин Панюков установил окончательный счет в матче (49).
 
Стоит отметить, что минское «Динамо» провело встречу с «Барысом» без своего наставника Крэйга Вудкрофта, которого дисквалифицировали за оскорбление судей в матче против «Автомобилиста».
 
Завтра «зубрам» предстоит сыграть в Ханты-Мансийске с местной «Югрой».
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