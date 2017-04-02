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04. 02. 2017

Беларусь сравняла счет в матчах против Румынии на Кубке Дэвиса

Сборная Беларуси сравняла счет со сборной Румынии после первого игрового дня в матчах Кубка Дэвиса – 1:1. В первом матче выиграл румынский теннисист Адриан Унгур, а победителем второго стал белорус Егор Герасимов.

В стартовом поединке белорус Илья Ивашко (№175 в мировом рейтинге) проиграл Адриану Унгуру (№313) со счетом 2:6, 7:5, 5:7, 4:6.
 
Во втором матче Егору Герасимову (№341) удалось победить в трех сетах лидера румынской команды Мариуса Копилу (№129) - 6:3, 6:4, 6:4.
 
4 февраля Максим Мирный и Егор Герасимов сыграют против румынского дуэта Хория Текау / Николай Фрунза. 5 февраля пройдут еще две одиночные встречи: Илья Ивашко и Мариус Копил, Егор Герасимов и Адриан Унгур.
 
В следующем раунде победителю противостояния предстоит сыграть с австрийской командой.
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