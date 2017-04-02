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04. 02. 2017

В Бресте автобус МАЗ врезался в автомобиль милиции

Источник фото: ГАИ Бреста и Брестской области

Вечером 3 февраля в Бресте рейсовый автобус врезался в служебный автомобиль милиции. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Брестской области.

ДТП произошло на улице Краснознаменной около 18:30. 30-летний брестчанин за рулем рейсового автобуса МАЗ врезался в попутную милицейскую «Шкоду, которая остановилась на светофоре. Предварительно установлено, что причиной аварии мог стать отказ тормозов автобуса. 
 
Никто не пострадал, а транспортные средства получили механические повреждения.
 

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