Россия приостанавливает поставки говядины из Минской области

С 6 февраля 2017 года Россия приостанавливает поставки говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий Минской области Беларуси. Ограничения ведены в отношении продукции Лельчицкого райпо ОСП «Производственный комбинат», ООО «Онэксимпрод», СООО «Георгий и сыновья», а также ООО «Террамит».

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предложил разобраться с теми, кто «украинскую говядину, 10 тысяч тонн, компания «Георгий и сыновья», оформили как белорусскую и привезли в Россию». Такое решение было принято Россельхознадзором в связи с подозрением, что белорусское мясо на самом деле реэкспортируется из Украины. Ранее глава российского ведомства Сергей Данкверт заявил, что есть сомнения в белорусском происхождении продукции. Онс теми, кто «украинскую говядину, 10 тысяч тонн, компания «Георгий и сыновья», оформили как белорусскую и привезли в Россию».

Россельхознадзор предложил белорусам провести совместную проверку предприятия, однако белорусские чиновники, по словам Сергея Данкверта, отказались. Россияне расценили отказ как подтверждение их подозрений.

Также в надзорном ведомстве отметили, что во время видеоконференции 3 февраля глава ветеринарной службы Минской области сообщил, что в ходе проведенной проверки на предприятии «Георгий и сыновья» были выявлены грубейшие нарушения ветеринарных правил и оно сейчас не осуществляет производственную деятельность.