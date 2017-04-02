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04. 02. 2017

Россия приостанавливает поставки говядины из Минской области

С 6 февраля 2017 года Россия приостанавливает поставки говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий Минской области Беларуси. Ограничения ведены в отношении продукции Лельчицкого райпо ОСП «Производственный комбинат», ООО «Онэксимпрод», СООО «Георгий и сыновья», а также ООО «Террамит».

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Такое решение было принято Россельхознадзором в связи с подозрением, что белорусское мясо на самом деле реэкспортируется из Украины. Ранее глава российского ведомства Сергей Данкверт заявил, что есть сомнения в белорусском происхождении продукции. Он предложил разобраться с теми, кто «украинскую говядину, 10 тысяч тонн, компания «Георгий и сыновья», оформили как белорусскую и привезли в Россию». 
 
Россельхознадзор предложил белорусам провести совместную проверку предприятия, однако белорусские чиновники, по словам Сергея Данкверта, отказались. Россияне расценили отказ как подтверждение их подозрений.
 
Также в надзорном ведомстве отметили, что во время видеоконференции 3 февраля глава ветеринарной службы Минской области сообщил, что в ходе проведенной проверки на предприятии «Георгий и сыновья» были выявлены грубейшие нарушения ветеринарных правил и оно сейчас не осуществляет производственную деятельность.
 
«При проведении ветеринарного контроля белорусской продукции Россельхознадзором с завидной постоянностью фиксируются следы повторной переупаковки и следы первичной маркировки (перемаркировки товаров), а также следы срезов ветеринарных клейм.  Эти случаи подтверждают наличие на территории Минской области Беларуси мошеннических схем с поставками в Россию украинского и европейского мясосырья, которое выдается за белорусское», - заявили в Россельхознадзоре.
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- У вас тут в резюме написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области? 
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