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04. 02. 2017

Минлесхоз пояснил, кому нужно платить за сбор грибов и ягод в лесу

В Министерстве лесного хозяйства Беларуси заявили, что порядок сбора грибов и ягод для физических лиц не изменился. На днях в Интернете начали активно обсуждать новый Лесной кодекс, в частности, не станет ли сбор даров леса платным для населения.

В связи с этим в Минлесхозе сообщили, что лица могут собирать дикорастущие ягоды, грибы, плоды, орехи и прочие (кроме древесины) лесные ресурсы по-прежнему бесплатно. Плата за их заготовку предусмотрена лишь для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
 
Также в министерстве отметили, что заготовку сока можно осуществлять на участках лесного фонда, которые определены для этих целей юридическими лицами, ведущими лесное хозяйство, их структурными подразделениями (лесничествами). Информацию о том, где находятся такие участки, можно узнать на сайтах юрлиц, ведущих лесное хозяйство, в СМИ и т.д.
 
Граждане могут бесплатно размещать ульи и пасеки, проводить сенокошение, выпас скота на участках лесного фонда на основании лесного билета.
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