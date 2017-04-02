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04. 02. 2017

Белорусские сигареты и алкоголь в duty free освободили от акцизов и в 2017 году

Алкоголь и сигареты белорусского производства освобождаются от акцизов при продаже владельцам магазинов duty free в 2017 году, как и в предыдущие два года. Соответствующий указ президента №35 от 2 февраля был опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с этим документом в 2017 году белорусские алкогольные напитки и табачные изделия освобождаются от акцизов при реализации владельцам магазинов беспошлинной торговли для продажи. Указ был принят для совершенствования порядка функционирования магазинов duty free и увеличения объемов реализации в них отечественных товаров.
 
Действие указа распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2017 года.
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