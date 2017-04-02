В Минске бывший врач-психиатр выращивал дома галлюциногенные грибы

В Минске врач-психиатр на пенсии оборудовал у себя дома лабораторию для выращивания галлюциногенных грибов. Сотрудники столичной милиции задержали 61-летнего мужчину вечером 1 февраля, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Во время обыска в жилище пенсионера правоохранители обнаружили и изъяли 116,7 г грибов, содержащих псилоцибин и псилоцин, и оборудование. Также они нашли 15 г марихуаны, семена и удобрения. Мужчина признался, что выращивал грибы как для себя, так и на продажу.

В отношении него возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов (ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса).