Лента RSS
Подписаться на ленту
04 февраля 2017, суббота, 13:23
-4°C
Завтра -7°C
-4°C
Завтра -7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,07
04. 02. 2017

В больнице Борисова умер пенсионер, получивший на пожаре ожоги 95% тела

В пятницу в больнице Борисова скончался пенсионер, который сильно обгорел на пожаре в своей квартире 2 февраля. 69-летнего мужчину госпитализировали в учреждение здравоохранения с ожогами первой-четвертой степени (95% поверхности тела).

Как сообщили в Минском областном управлении МЧС, пожар в квартире на первом этаже многоэтажного дома по улице Ватутина в Борисове произошел днем 2 февраля.  Работники МЧС спасли мужчину и потушили огонь. Предполагаемая причина пожара – неосторожность при курении.
 
Около 9 часов вечера 3 февраля пострадавший скончался. 
  • Регионы:
  • Минск
  • Предприятия и ведомства:
  • МЧС
Это Интересно
Вопрос специалисту
Пресс-конференция Лукашенко 3 февраля
Пожары
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- У вас тут в резюме написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области? 
- В Рязанской.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.