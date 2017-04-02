Лента RSS
Подписаться на ленту
04 февраля 2017, суббота, 13:22
-4°C
Завтра -7°C
-4°C
Завтра -7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,07
04. 02. 2017

Белорус Гладченко выиграл серебро на этапе Кубка мира по фристайлу

22-летний белорусский фристайлист Станислав Гладченко завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира, который проходит в Дир-Вэлли (США). До этого молодой спортсмен побеждал на этапах Кубка Европы, но в главном кубковом соревновании поднялся на пьедестал впервые.

В финале Станислав Гладченко занял второе место с результатом 114,60 балла. Золотая медаль досталась китайцу Ци Гуанпу (128,96), а обладателем бронзовой награды стал россиянин Станислав Никитин (114,60). Еще один белорус Максим Густик занял пятое место, Антон Кушнир не стартовал.
 
В женских соревнованиях лучшей среди белорусок стала Александра Романовская (57,64), которая заняла 18-е место из 22.
Это Интересно
Вопрос специалисту
Пресс-конференция Лукашенко 3 февраля
Спорт
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- У вас тут в резюме написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области? 
- В Рязанской.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.