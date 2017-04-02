Белорус Гладченко выиграл серебро на этапе Кубка мира по фристайлу

22-летний белорусский фристайлист Станислав Гладченко завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира, который проходит в Дир-Вэлли (США). До этого молодой спортсмен побеждал на этапах Кубка Европы, но в главном кубковом соревновании поднялся на пьедестал впервые.

В финале Станислав Гладченко занял второе место с результатом 114,60 балла. Золотая медаль досталась китайцу Ци Гуанпу (128,96), а обладателем бронзовой награды стал россиянин Станислав Никитин (114,60). Еще один белорус Максим Густик занял пятое место, Антон Кушнир не стартовал.

В женских соревнованиях лучшей среди белорусок стала Александра Романовская (57,64), которая заняла 18-е место из 22.