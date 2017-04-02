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04. 02. 2017

Брестские таможенники нашли у украинца 1500 ампул анаболиков-стероидов

Источник фото: ГТК

На границе сотрудники таможенной службы Беларуси пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии анаболических стероидов, которую вез гражданин Украины. Контрабандный товар изъят до решения суда, а в отношении украинца начат административный процесс, сообщили в Государственном таможенном комитете.

Украинца, который ехал в качестве пассажира машины Opel Vivaro, задержали в пункте таможенного оформления «Мокраны». Мужчина заявил, что у него товаров, которые нужно задекларировать. Однако во время досмотра его вещей таможенники нашли 713 упаковок анаболических стероидов, в которых находилось 1500 ампул. По предварительной оценке, общая стоимость товара составила более 57 тысяч рублей.
 
В отношении гражданина начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь.
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