Лукашенко поручил разобраться в деле минчанки, забравшейся на кран

Во время вчерашнего «Большого разговора с президентом» Александр Лукашенко поручил разобраться с ситуацией жительницы Минска, которая залезла на башенный кран и угрожала спрыгнуть вниз, если не будет пересмотрено решение о компенсации за снос ее дома.

Глава государства подчеркнул, что в этой ситуации нужно разобраться по справедливости, и все надо делать по закону. «Мы видим, что, действуя на основании закона, уперлись в стену, а проблему надо решать. Потому мы должны пройти этот путь окончательно, действуя из нашего менталитета, по справедливости», - сказал Александр Лукашенко.

поведению минчанки: «Я очень плохо это воспринимаю. Ее спасало полгорода, на это затрачено столько средств, сколько не стоит тот дом. Зачем же так поступать, есть же порядок, по которому можно решать вопросы. Не надо в клинч входить с государством». Президент поручил разобраться в ситуации семьи детально. Также он отметил, что негативно относится к поступкам, аналогичным: «Я очень плохо это воспринимаю. Ее спасало полгорода, на это затрачено столько средств, сколько не стоит тот дом. Зачем же так поступать, есть же порядок, по которому можно решать вопросы. Не надо в клинч входить с государством».

Стоит отметить, что накануне в суде Центрального района Минска состоялся досудебный опрос сторон. В результате было решено, семью Галины Игнатович выселять пока не будут, а компенсации пересмотрят. Судебное заседание пройдет 20 февраля.