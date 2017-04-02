Лента RSS
Подписаться на ленту
04 февраля 2017, суббота, 14:52
-4°C
Завтра -7°C
-4°C
Завтра -7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,07
04. 02. 2017

Лукашенко поручил разобраться в деле минчанки, забравшейся на кран

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Во время вчерашнего «Большого разговора с президентом» Александр Лукашенко поручил разобраться с ситуацией жительницы Минска, которая залезла на башенный кран и угрожала спрыгнуть вниз, если не будет пересмотрено решение о компенсации за снос ее дома.

смотрите также Семье минчанки, угрожавшей спрыгнуть с крана, вручили повестки на выселение
Глава государства подчеркнул, что в этой ситуации нужно разобраться по справедливости, и все надо делать по закону. «Мы видим, что, действуя на основании закона, уперлись в стену, а проблему надо решать. Потому мы должны пройти этот путь окончательно, действуя из нашего менталитета, по справедливости», - сказал Александр Лукашенко.
 
Президент поручил разобраться в ситуации семьи детально. Также он отметил, что негативно относится к поступкам, аналогичным поведению минчанки: «Я очень плохо это воспринимаю. Ее спасало полгорода, на это затрачено столько средств, сколько не стоит тот дом. Зачем же так поступать, есть же порядок, по которому можно решать вопросы. Не надо в клинч входить с государством».
 
Стоит отметить, что накануне в суде Центрального района Минска состоялся досудебный опрос сторон. В результате было решено, семью Галины Игнатович выселять пока не будут, а компенсации пересмотрят. Судебное заседание пройдет 20 февраля.
Это Интересно
Вопрос специалисту
Пресс-конференция Лукашенко 3 февраля
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- У вас тут в резюме написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области? 
- В Рязанской.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.