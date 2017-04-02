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04. 02. 2017

Жириновский предложил включить Беларусь в состав России

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил, чтобы Беларусь вошла в состав их государства. Выступая на партийном съезде, он заявил, что Александр Лукашенко «все, что можно, высосал из России».

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«Есть такая русская поговорка: ласковый теленок двух маток сосет. Вот белорусский руководитель все, что можно, высосал из России, но мы уже говорим: сколько же можно», - цитируют российские СМИ слова Владимира Жириновского.
 
Политик отметил, что Беларусь отдельное государство, но хочет, чтобы стоимость газа была как в России. ««С какой стати? Тогда давайте вы будете частью нашего государства», - предложил он.
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- В Рязанской.

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