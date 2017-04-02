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04. 02. 2017

Белорусский алкоголь и табак в Duty Free освободили от акцизов еще на год

Белорусский алкоголь и табак еще на год освободили от акцизов при продаже в магазинах беспошлинной торговли (Duty Free). Соответствующий указ президента №35 от 2 февраля 2017 года опубликовали сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Этот документ внес изменения в указ №173 «Об освобождении от акцизов отдельных видов товаров» от 25 апреля 2015 года. Таким образом, действие указа №173 продлевается еще и на 2017 год.
 
Алкогольные напитки и табачные изделия белорусского производства освобождаются от акцизов при реализации владельцам Duty Free для последующей продажи. Ожидается, что эта мера будет способствовать увеличению объемов реализации в них отечественных товаров.
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