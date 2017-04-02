Лента RSS
Подписаться на ленту
04 февраля 2017, суббота, 16:22
-3°C
Завтра -7°C
-3°C
Завтра -7°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,07
04. 02. 2017

Минобразования обновляет учебные программы школы: уроков труда станет больше

4 февраля министр образования Игорь Карпенко рассказал про обновление содержания учебных программ средней школы и про то, чем можно занять учащихся в шестой школьный день. Сегодня чиновник посетил Минский государственный профессиональный лицей № 12 строительства.

смотрите также Министр образования: родителям школьников нравится учебная суббота
По словам Игоря Карпенко, Минобразования работает над обновлением учебных программ в школе. «Мы будем смотреть, что должно оставаться в этих программах, а что нет, на какие темы нужно выделить больше часов, а на какие меньше», - отметил он.
 
Министр обратил внимание, что в средней школе на трудовое обучение выделяется всего 1 час в неделю, а нужно сделать больше. «Молодой человек или девушка должны иметь навыки, которые могут пригодиться в повседневной, семейной жизни. Главная задача школы — подготовить ребенка к выходу в самостоятельную жизнь», - сказал он.
 
Формированию таких навыков также можно посвятить шестой школьный день. Как ранее неоднократно отмечал Игорь Карпенко, по субботам в школах можно проводить факультативы, дополнительные занятия для отстающих учащихся, спортивные соревнования, организовать работу кружков по интересам, встречи родителей с учителями-предметниками, профориентационную работу и многое другое.
 
«Здесь должно четко работать содружество педагогов, родителей и учащихся. Стоит проводить занятия в субботу, только если это всех устраивает и позволяет разгрузить учебную неделю», - пояснил Карпенко.
 
Накануне во время встречи с представителями общественности и СМИ Александр Лукашенко раскритиковал школы за то, что они перегружают детей. «Мы же хотим, кроме школы, чтобы наши дети, это уже как отец говорю, занимались и немножко спортом. Для чего? Не для показухи, для здоровья. Чтобы они нормальными, здоровыми и красивыми росли. А если у кого–то есть способности к музыке? Писать картины? Петь, танцевать? Где взять это время? Они и так 10 часов в школе заняты уже в 7–м классе», - отметил он.
 
Также глава государства считает, что по субботам в школах нужно организовывать спортивные мероприятия, трудовое обучение. «Если надо где-то факультативчик в субботу – полтора-два часа, не больше, не перегружая детей, - хорошо, пусть будут факультативы. Детей нельзя перегружать, нельзя им давать то, что они не воспринимают и не воспримут, а тем более то, что им не нужно».
 

 

Это Интересно
Вопрос специалисту
Пресс-конференция Лукашенко 3 февраля
Беларусь
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- У вас тут в резюме написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области? 
- В Рязанской.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.