Минобразования обновляет учебные программы школы: уроков труда станет больше

4 февраля министр образования Игорь Карпенко рассказал про обновление содержания учебных программ средней школы и про то, чем можно занять учащихся в шестой школьный день. Сегодня чиновник посетил Минский государственный профессиональный лицей № 12 строительства.

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По словам Игоря Карпенко, Минобразования работает над обновлением учебных программ в школе. «Мы будем смотреть, что должно оставаться в этих программах, а что нет, на какие темы нужно выделить больше часов, а на какие меньше», - отметил он.

Министр обратил внимание, что в средней школе на трудовое обучение выделяется всего 1 час в неделю, а нужно сделать больше. «Молодой человек или девушка должны иметь навыки, которые могут пригодиться в повседневной, семейной жизни. Главная задача школы — подготовить ребенка к выходу в самостоятельную жизнь», - сказал он.

Формированию таких навыков также можно посвятить шестой школьный день. Как ранее неоднократно отмечал Игорь Карпенко, по субботам в школах можно проводить факультативы, дополнительные занятия для отстающих учащихся, спортивные соревнования, организовать работу кружков по интересам, встречи родителей с учителями-предметниками, профориентационную работу и многое другое.

«Здесь должно четко работать содружество педагогов, родителей и учащихся. Стоит проводить занятия в субботу, только если это всех устраивает и позволяет разгрузить учебную неделю», - пояснил Карпенко.