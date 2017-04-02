В Могилеве арендная плата за неэффективно используемые участки земли выросла в 5 раз

В Могилеве арендную плату за неэффективно используемые земельные участки увеличили в 5 раз. Это произошло в соответствии с решением Могилевского городского исполнительного комитета №36-6 от 19 декабря 2016 года, который был опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно этому документе, размер ежегодной арендной платы за земельные участки, включенные в перечень неиспользуемых (неэффективно используемых) капитальных строений (зданий, сооружений), их частей и земельных участков, на которых они расположены, повышен в пять раз.

Также в два с половиной раза выросли ставки арендной платы за земельные участки, находящиеся в госсобственности и расположенные на территории Могилева, предоставленные в аренду юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям. Исключение - земельные участки, предоставленные организациям для строительства и обслуживания жилых домов, строительства и эксплуатации гаражей.