Украинец пытался ввезти в Беларусь более 1500 ампул анаболиков-стероидов‍

Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз в Беларусь анаболических стероидов. Как сообщили 4 февраля 2017 года в Государственном таможенном комитете, украинец пытался провезти через границу более 1500 ампул анаболиков-стероидов.

Мужчина пересекал границу Беларуси и Украины в пассажира автомобиля Opel. В пункте таможенного оформления «Мокраны» он заявил об отсутствии товаров, которые подлежат декларированию. Однако в ходе досмотра сотрудники таможенной службы обнаружили в его вещах 713 упаковок фармакологических препаратов, в которых находилось около 1500 ампул с инъекциями анаболических стероидов. Весь товар был изъят.

Общая стоимость изъятых препаратов оценивается в более 57 тысяч белорусских рублей. В ГТК отметили, что в отношении гражданина Украины начали административный процесс.