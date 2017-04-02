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04. 02. 2017

Украинец пытался ввезти в Беларусь более 1500 ампул анаболиков-стероидов‍

Источник фото: ГТК

Брестские таможенники пресекли незаконный ввоз в Беларусь анаболических стероидов. Как сообщили 4 февраля 2017 года в Государственном таможенном комитете, украинец пытался провезти через границу более 1500 ампул анаболиков-стероидов.

Мужчина пересекал границу Беларуси и Украины в пассажира автомобиля Opel. В пункте таможенного оформления «Мокраны» он заявил об отсутствии товаров, которые подлежат декларированию. Однако в ходе досмотра сотрудники таможенной службы обнаружили в его вещах 713 упаковок фармакологических препаратов, в которых находилось около 1500 ампул с инъекциями анаболических стероидов. Весь товар был изъят.
 
Общая стоимость изъятых препаратов оценивается в более 57 тысяч белорусских рублей. В ГТК отметили, что в отношении гражданина Украины начали административный процесс.
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