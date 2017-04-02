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04. 02. 2017

Беларусь намерена купить российские самолеты Су-30СМ

В 2017 году Беларусь намерена закупить российские самолеты Су-30СМ, сообщил замминистра обороны по вооружению генерал-майор Игорь Лотенков. Также в планах у оборонного ведомства приобрести комплексы радиомониторинга, 120-мм минометы 2Б23 «Нона-М1», беспилотные авиационные комплексы различного назначения и серийная модернизация БТР70МБ1.

Помимо этого, планируется провести капитальный ремонт вертолетов Ми‑24К, Ми‑8ПС, самолета Ил‑76МД, танков Т‑72Б, БМП‑2. Продолжится и модернизация танков Т‑72БМ1, а некоторые реактивные системы залпового огня будут переведены на шасси отечественного производства.
 
За последний год для нужд Вооруженных Сил было закуплено более 250 новых образцов вооружения и военной техники. Это  транспортно-боевые вертолеты Ми-8МТВ-5, учебно-боевые самолеты Як-130, реактивная система залпового огня «Полонез», батарея «Тор-М2» и др.
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