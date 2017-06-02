WADA сняло с белорусского каноиста Петрова обвинение в допинге

Всемирное антидопинговое агентство сняло подозрение с последнего из членов белорусской сборной по гребле, которых обвинили в применении допинга и отстранили от соревнований на год. Из списка WADA исключили каноиста Максима Петрова.

В допинг-пробе Максима Петрова, которую взяли в апреле 2016 года на тренировочных сборах во Франции, нашли незначительное превышение концентрации мельдония. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне счел, что это недостаточное основание, чтобы дисквалифицировать спортсмена. Дело в том, что мельдоний внесли в список запрещенных препаратов в январе прошлого года, но он может выводиться из организма человека до шести месяцев.

«Все довольны, все поздравляют, что наконец правда восторжествовала… Этого положительного решения, такого глобального, мы уже ждали и понимали его», - отметил главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович.