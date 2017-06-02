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06. 02. 2017

На пожаре в Жлобинском колледже погиб сотрудник, спасли женщину

Источник фото: МЧС

Утром в воскресенье, 5 февраля, в Жлобине произошел пожар в металлургическом колледже на улице Фоканова. В результате него сотрудник учреждения погиб, еще одну сотрудницу удалось спасти работникам МЧС.

По информации Гомельского областного УМЧС, сообщение о пожаре в Жлобинском металлургическом колледже поступило в службу 101 около 10:40. Когда пожарные прибыли на место, на первом этаже горело подсобное помещение, а в здании колледжа наблюдалось сильное задымление.
 
Звено газодымозащитной службы нашло в коридоре первого этажа на полу сотрудника учреждения без сознания. Мужчину вынесли на улицу и передали медикам «скорой», однако им оставалось лишь констатировать его смерть. В кабинете на третьем этаже обнаружили еще одну сотрудницу колледжа, которую спасти.
 
В УМЧС отметили, что причина пожара сейчас устанавливается, следователи проводят проверку. Занятия  в колледже возобновятся завтра, 7 февраля. Сегодня здесь устраняют последствия ЧП.
 
 
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