На пожаре в Жлобинском колледже погиб сотрудник, спасли женщину

Утром в воскресенье, 5 февраля, в Жлобине произошел пожар в металлургическом колледже на улице Фоканова. В результате него сотрудник учреждения погиб, еще одну сотрудницу удалось спасти работникам МЧС.

По информации Гомельского областного УМЧС, сообщение о пожаре в Жлобинском металлургическом колледже поступило в службу 101 около 10:40. Когда пожарные прибыли на место, на первом этаже горело подсобное помещение, а в здании колледжа наблюдалось сильное задымление.

Звено газодымозащитной службы нашло в коридоре первого этажа на полу сотрудника учреждения без сознания. Мужчину вынесли на улицу и передали медикам «скорой», однако им оставалось лишь констатировать его смерть. В кабинете на третьем этаже обнаружили еще одну сотрудницу колледжа, которую спасти.

В УМЧС отметили, что причина пожара сейчас устанавливается, следователи проводят проверку. Занятия в колледже возобновятся завтра, 7 февраля. Сегодня здесь устраняют последствия ЧП.