Вице-премьер рассказал, как в Беларуси достичь средней зарплаты в $500

Заместитель премьер-министра Василий Жарко рассказал, каким образом в Беларуси можно выполнить задачу по достижению средней зарплаты в 500 долларов в 2017 году, поставленной президентом Александром Лукашенко. По его словам, в стране хватает средств, чтобы обеспечить такой уровень заработной платы.

В эфире телеканала ОНТ Василий Жарко сообщил, что в Беларусь все отрасли социальной сферы обеспечены финансами для выполнения своих функций, в результате чего социальные стандарты выполняются. Вице-премьер отметил, что по итогам декабря прошлого года 20 видов экономической деятельности из существующих в стране 58 уже вышли на уровень зарплаты 1000 рублей и выше.

Чтобы белорусы начали получать к концу года в среднем 1000 рублей, по словам Жарко, необходимо в первую очередь повысить производительность труда, то есть эффективнее работать. В социальной сфере это будет достигнуто за счет оптимизации и более эффективного использования бюджетных средств. При этом он обратил внимание, что под оптимизацией следует подразумевать не увольнение или сокращение обычных рабочих, а изменения в управленческом аппарате.