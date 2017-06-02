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06. 02. 2017

Вице-премьер рассказал, как в Беларуси достичь средней зарплаты в $500

Источник фото: Telegraf.by

Заместитель премьер-министра Василий Жарко рассказал, каким образом в Беларуси можно выполнить задачу по достижению средней зарплаты в 500 долларов в 2017 году, поставленной президентом Александром Лукашенко. По его словам, в стране хватает средств, чтобы обеспечить такой уровень заработной платы.

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В эфире телеканала ОНТ Василий Жарко сообщил, что в Беларусь все отрасли социальной сферы обеспечены финансами для выполнения своих функций, в результате чего социальные стандарты выполняются. Вице-премьер отметил, что по итогам декабря прошлого года 20 видов экономической деятельности из существующих в стране 58 уже вышли на уровень зарплаты 1000 рублей и выше.
 
Чтобы белорусы начали получать к концу года в среднем 1000 рублей, по словам Жарко, необходимо в первую очередь повысить производительность труда, то есть эффективнее работать. В социальной сфере  это будет достигнуто за счет оптимизации и более эффективного использования бюджетных средств. При этом он обратил внимание, что под оптимизацией следует подразумевать не увольнение или сокращение обычных рабочих,  а изменения в управленческом аппарате.
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