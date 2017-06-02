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06. 02. 2017

Регистраторы недвижимости будут блокировать финоперации лиц, причастных к терроризму

В Беларуси организации по регистрации сделок с недвижимостью будут замораживать или блокировать финансовые операции лиц, причастных к террористической деятельности. Соответствующее постановление Государственного комитета по имуществу №27 от 22.12.2016 года было опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале

Этот документ вносит изменения в постановление ГКИ №36 от 31.12.2014 года ««Об утверждении Типовых правил внутреннего контроля для организаций, осуществляющих государственную регистрацию недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним».  Речь идет о блокировании сделок с недвижимостью лицам, включенных в «черный список» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
 
Как следует из постановления №27, при выявлении среди владельцев недвижимости лиц или эти лица являются бенефициарными собственниками компаний, включенные в перечень, организация по госрегистрации незамедлительно принимает решение о замораживании их средств. Регистратор в свою очередь безотлагательно совершает необходимые регистрационные действия, если к нему поступает решение или постановление о замораживании средств, вынесенного органом финансового мониторинга. В случае исключения лиц из списка ФАТФ органы госрегистрации могут разморозить его средства.
 
Организации по госрегистрации недвижимости будут не реже 1 раза в квартал проверять наличие среди клиентов организаций, физлиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, включенных в перечень причастных к террористической деятельности.
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