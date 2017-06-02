Лента RSS
Подписаться на ленту
06 февраля 2017, понедельник, 13:54
-7°C
Завтра -13°C
-7°C
Завтра -13°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,91
  • € 2,06
06. 02. 2017

За январь золотовалютные резервы Беларуси выроси на 57,8 млн долларов‍

Объем золотовалютных резервов Беларуси приближается к 5 млрд долларов США. За январь 2017 года ЗВР, рассчитанные по стандартам Международного валютного фонда, выросли на 57,8 млн долларов, или на 1,2%, и составили к 1 февраля 4 млрд 985 млн долларов в эквиваленте. Об этом сообщили в Национальном банке.

В декабре объем ЗВР вырос на 88,9 млн долларов (1,8%). В национальном определении золотовалютные резервы увеличились на 4% до 5 млрд 394,2 млн долларов.
 
В Нацбанке отметили, что в январе на рост ЗВР оказались воздействие поступления от продажи облигаций в иностранной валюте и от взимания пошлин на экспорт  нефти и нефтепродуктов, а также покупка Нацбанком валюты на торгах БВФБ. Погашение внешних и внутренних обязательств Беларуси в валюте оказало отрицательное влияние на объем ЗВР.
 
В соответствии с основными направлениями денежно-кредитной политики Беларуси на 2017 год рост золотовалютных резервов должен составить не менее 500 млн долларов.
Это Интересно
Вопрос специалисту
Пресс-конференция Лукашенко 3 февраля
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- У вас тут в резюме написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области? 
- В Рязанской.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.