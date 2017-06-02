За январь золотовалютные резервы Беларуси выроси на 57,8 млн долларов‍

Объем золотовалютных резервов Беларуси приближается к 5 млрд долларов США. За январь 2017 года ЗВР, рассчитанные по стандартам Международного валютного фонда, выросли на 57,8 млн долларов, или на 1,2%, и составили к 1 февраля 4 млрд 985 млн долларов в эквиваленте. Об этом сообщили в Национальном банке.

В декабре объем ЗВР вырос на 88,9 млн долларов (1,8%). В национальном определении золотовалютные резервы увеличились на 4% до 5 млрд 394,2 млн долларов.

В Нацбанке отметили, что в январе на рост ЗВР оказались воздействие поступления от продажи облигаций в иностранной валюте и от взимания пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов, а также покупка Нацбанком валюты на торгах БВФБ. Погашение внешних и внутренних обязательств Беларуси в валюте оказало отрицательное влияние на объем ЗВР.

В соответствии с основными направлениями денежно-кредитной политики Беларуси на 2017 год рост золотовалютных резервов должен составить не менее 500 млн долларов.