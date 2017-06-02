В Могилеве пьяная бабушка сбросила с пятого этажа 9-месячную внучку

В Могилеве 48-летняя местная жительница сбросила из окна пятого этажа девятимесячную внучку. Когда на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, в квартире находилась пьяная бабушка, на которую родители оставили малышку. Ее задержали и обвинили в покушении на убийство заведомо малолетнего.

По информации Следственного комитета, ЧП произошло 31 января. Прохожие обнаружили в сугробе под окнами многоэтажного дома 9-месячную девочку и сразу же позвонили в скорую помощь и милицию. Оказалось, что она выпала из окна квартиры на пятом этаже, где проживала с родителями и бабушкой.

Вероятно, снег смягчил удар при падении девочки, в результате чего она не получила серьезных травм и повреждений. Ее госпитализировали в Могилевскую областную детскую больницу. Врачи оценивают состояние малышки как нормальное, ее жизнь вне опасности.

48-летнюю бабушку задержали. В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч.1 ст.14, п.2 ч.2 ст.139.