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06. 02. 2017

В Могилеве пьяная бабушка сбросила с пятого этажа 9-месячную внучку

В Могилеве 48-летняя местная жительница сбросила из окна пятого этажа девятимесячную внучку. Когда на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, в квартире находилась пьяная бабушка, на которую родители оставили малышку. Ее задержали и обвинили в покушении на убийство заведомо малолетнего.

По информации Следственного комитета, ЧП произошло 31 января. Прохожие обнаружили в сугробе под окнами многоэтажного дома 9-месячную девочку и сразу же позвонили в скорую помощь и милицию. Оказалось, что она выпала из окна квартиры на пятом этаже, где проживала с родителями и бабушкой.
 
Вероятно, снег смягчил удар при падении девочки, в результате чего она не получила серьезных травм и повреждений. Ее госпитализировали в Могилевскую областную детскую больницу. Врачи оценивают состояние малышки как нормальное, ее жизнь вне опасности.
 
48-летнюю бабушку задержали. В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч.1 ст.14, п.2 ч.2 ст.139.
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