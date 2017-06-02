В Минске сотрудница ОАО получила 4000 долларов и мангал в качестве взяток

В Минске председатель ликвидационной комиссии одной из столичных организаций неоднократно получала взятки в обмен на выгодное сотрудничество. Как сообщил 6 февраля 2017 года официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович, расследование уголовного дела в отношении обвиняемой уже завершено. Она находится под стражей.

Столичные следователи выяснили, что председатель ликвидационной комиссии ОАО получала взятки не только деньгами, но и полезными в обиходе предметами. С июля по октябрь 2016 года она получила от руководителя коммерческой организации 4000 долларов и мангал, стоимость которого составляла более 2000 рублей.

Оказалось, что сотрудница ОАО сообщала арендодателю, что увеличит стоимость арендной платы занимаемых им площадей и запретит использовать их оборудование. Примечательно, что глава коммерческой организации не раз пытался решить вопрос об использовании оборудования ОАО на законных основаниях, однако каждый раз председатель ликвидационной комиссии ему отказывала.

Женщине предъявили обвинение в получении взятки повторно, в крупном размере. Ей грозит от трех до десяти лет лишения свободы.