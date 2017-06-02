Глава Мининформа: нужно оптимизировать издательства и перестать работать на склад

В Беларуси настало время осуществить оптимизацию издательств. Об этом в понедельник, 6 февраля, заявила министр информации Лилия Ананич. Также она призвала руководителей белорусских средств массовой информации задействовать все резервы, чтобы сохранить подписные тиражи.

«В Беларуси назрел вопрос оптимизации издательств», - сказала руководитель Министерства информации. По ее словам, оптимизация в данном случае не означает закрытие издательства и сокращение рабочих мест. Она предполагает эффективную реализацию задач государственной информационной политики в сфере книгоиздания, а также исключение дублирования тематики. При этом экономика издательств не может дальше терпеть складские запасы, которые определяются как неэффективная работа: «Склады - это заработная плата».

Кроме того, министр призвала руководителей СМИ задействовать все резервы для сохранения подписных тиражей. Она обратила внимание на падение подписки на государственную периодику в 2016 году, сокращение тиражей местной прессы.

«Понятно, что падение тиражей - это общемировая тенденция, но вместе с тем вряд ли стоит плыть по течению. Нужно предпринимать эффективные шаги по сохранению и увеличению читательской аудитории», - подчеркнула Лилия Ананич.

В 2016 году из республиканского бюджета на поддержку печатных СМИ, субсидируемых через Министерство информации, выделили порядка 700 тысяч рублей. В этом году также запланированы бюджетные ассигнования.

Источник: БелТА