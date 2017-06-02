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06. 02. 2017

В Минске задержали студента, ограбившего обменник под угрозой взрыва

Источник фото: ГУВД

Подозреваемый в хищении денег в столичном обменном пункте, который угрожал устроить взрыв, задержан. Им оказался студент одного из минских вузов. Об этом 6 февраля сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники уголовного розыска задержали грабителя сегодня. Как ранее сообщалось, утром 22 января он похитил крупную сумму денег из обменника под угрозой применить взрывчатку. Этот инцидент произошел в обменном пункте столичного банка, который находится на улице Я. Коласа.
 
Задержанным оказался 21-летний житель Минска, студент одного из вузов столицы. Проводится проверка.
  • Регионы:
  • Минск
  • Предприятия и ведомства:
  • МВД
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