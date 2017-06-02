В Минске задержали студента, ограбившего обменник под угрозой взрыва

Подозреваемый в хищении денег в столичном обменном пункте, который угрожал устроить взрыв, задержан. Им оказался студент одного из минских вузов. Об этом 6 февраля сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники уголовного розыска задержали грабителя сегодня. Как ранее сообщалось , утром 22 января он похитил крупную сумму денег из обменника под угрозой применить взрывчатку. Этот инцидент произошел в обменном пункте столичного банка, который находится на улице Я. Коласа. Задержанным оказался 21-летний житель Минска, студент одного из вузов столицы. Проводится проверка.