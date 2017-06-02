В Минске задержали студента, ограбившего обменник под угрозой взрыва

Подозреваемый в хищении денег в столичном обменном пункте, который угрожал устроить взрыв, задержан. Им оказался студент одного из минских вузов. Об этом 6 февраля сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
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новость
Подозреваемый в хищении денег в столичном обменном пункте, который угрожал устроить взрыв, задержан. Им оказался студент одного из минских вузов. Об этом 6 февраля сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
- У вас тут в резюме написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области?
- В Рязанской.