Беларусь вошла в топ-3 стран Европы с самым дешевым бензином

В рейтинге цен на бензин в странах Европы по итогам 2016 года, составленном экспертами РИА Рейтинг, Беларусь поднялась с третьего на второе место. Первое место в этом списке занял Казахстан, а на третьем расположилась Россия.

Самый дешевый бензин продается в Казахстане. Так, один литр 95-го бензина в этой стране стоит 26,5 российских рубля. В Беларуси литр этого же топлива в перерасчете на российские рубли составляет 26,6 рубля. В России его стоимость равна 38,6 рублей. При этом исследователи обратили внимание, что в соседней стране за 2016 год цены на бензин и дизтопливо выросли примерно на 5%, что соответствует уровню инфляции.

На четвертом месте в рейтинге осталась Украина, где за 1 литр 95-го бензина нужно заплатить 51,9 рубля. Пятое место занимает Болгария (66,3 рубля). Самый дорогой бензин из стран Европы продается в Нидерландах — 99,7 рублей за литр, что в четыре раза дороже, чем в Казахстане.

«На второе место по дороговизне бензина опустилась Греция, где литр топлива обойдется в 98,6 рублей. Практически столько же придется заплатить автолюбителям в Италии и Норвегии. Основной причиной сложившейся стоимости топлива в странах с дорогим бензином являются высокие налоговые ставки, составляющие существенную часть цены», - отмечают составители рейтинга.

В исследовании отмечается, что в прошлом году цена на нефть росла, что повлияло на стоимость бензина для жителей Европы: «Практически во всех странах, участвующих в рейтинге, отмечается рост цен на бензин и дизельное топливо. В среднем, цены на бензин в европейских государствах, по сравнению с началом прошлого года, выросли на 10,2%».