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06. 02. 2017

Таможенники изъяли у минчанина, пересекавшего границу, газовый пистолет

Источник фото: Госпогранкомитет Беларуси

Сотрудники таможни изъяли у 37-летнего жителя Минска, пересекавшего литовско-белорусскую границу, газовый пистолет. Это произошло 6 февраля в пункте пропуска «Каменный Лог», когда мужчина совершал въезд в Беларусь на автомобиле «Тойота».

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В Госпогранкомитете отметили, что во время досмотра сморгонские пограничники нашли под водительским сиденьем газовый пистолет. Его владельцем оказался 37-летний мужчина. Он заявил, что не знал, что подобные предметы запрещено перевозить через границу, даже если есть документы, дающие право на хранение и ношение. 
 
Сотрудники таможни изъяли оружие. После разбирательства будет установлена ответственность жителя столицы.
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