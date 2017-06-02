Таможенники изъяли у минчанина, пересекавшего границу, газовый пистолет

Сотрудники таможни изъяли у 37-летнего жителя Минска, пересекавшего литовско-белорусскую границу, газовый пистолет. Это произошло 6 февраля в пункте пропуска «Каменный Лог», когда мужчина совершал въезд в Беларусь на автомобиле «Тойота».

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В Госпогранкомитете отметили, что во время досмотра сморгонские пограничники нашли под водительским сиденьем газовый пистолет. Его владельцем оказался 37-летний мужчина. Он заявил, что не знал, что подобные предметы запрещено перевозить через границу, даже если есть документы, дающие право на хранение и ношение.

Сотрудники таможни изъяли оружие. После разбирательства будет установлена ответственность жителя столицы.