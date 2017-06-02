ФСБ: пограничного контроля на границе с Беларусь не будет

В ФСБ заявили, что погранзоны помогут бороться с транзитной незаконной миграцией, наркотрафиком и контрабандой. Кроме того, установление погранзоны на белорусско-российской границы не предусматривает осуществления пограничного контроля лиц, транспортных средств и грузов, а также открытия и функционирования пунктов пропуска, пишут российские СМИ.