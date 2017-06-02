ФСБ: пограничного контроля на границе с Беларусь не будет

6 февраля в Федеральной службе безопасности России рассказали причины установления пограничной зоны на границе с Беларусью. Также в ведомстве пообещали не вводить пограничный контроль на этих участках российско-белорусской границы.
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6 февраля в Федеральной службе безопасности России рассказали причины установления пограничной зоны на границе с Беларусью. Также в ведомстве пообещали не вводить пограничный контроль на этих участках российско-белорусской границы.
- У вас тут в резюме написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области?
- В Рязанской.