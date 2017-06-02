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06. 02. 2017

ФСБ: пограничного контроля на границе с Беларусь не будет

6 февраля в Федеральной службе безопасности России рассказали причины установления пограничной зоны на границе с Беларусью. Также в ведомстве пообещали не вводить пограничный контроль на этих участках российско-белорусской границы.

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В ФСБ заявили, что погранзоны помогут бороться с транзитной незаконной миграцией, наркотрафиком и контрабандой. Кроме того, установление погранзоны на белорусско-российской границы не предусматривает осуществления пограничного контроля лиц, транспортных средств и грузов, а также открытия и функционирования пунктов пропуска, пишут российские СМИ.
 
Решение о создании погранзоны на границе Псковской, Смоленской и Брянской областей с Беларусью было принято главой ФСБ России Александром Бортниковым в конце декабря 2016 года. Сегодня его распоряжение вступило в законную силу.
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