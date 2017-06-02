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06. 02. 2017

В Администрации президента Беларуси сократят 30% госслужащих‍

Наталья Кочанова Источник фото: Пресс-служба правительства Беларуси

По поручению Александра Лукашенко в Администрации президента Беларуси произойдет оптимизация, результатом которой станет сокращение 30% госслужащих. О грядущих переменах сообщила сегодня, 6 февраля 2017 года, руководитель Администрации Наталья Кочанова по итогам совещания у главы государства.

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По словам Натальи Кочановой, оптимизация в Администрации президента затронет 30% сотрудников. Пенсионеры попадут под сокращение, в другим госслужащим предложат рабочие места в других учреждениях и организациях, где они будут востребованы. 
 
Также Кочанова отметила, что перемены в Администрации должны произойти с 1 мая, когда вступит в действие соответствующий указ. В итоге там останется работать 108 человек. Целью оптимизации госаппарата является повышение эффективности работы, исполнительской дисциплины и ответственности.
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