Лента RSS
Подписаться на ленту
06 февраля 2017, понедельник, 19:57
-7°C
Завтра -12°C
-7°C
Завтра -12°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,91
  • € 2,06
06. 02. 2017

20 февраля в Минске начнется суд над студентом с бензопилой

20 февраля в Минском городском суде начнется рассмотрение уголовного дела в отношении 17-летнегго студента МИТСО Владислава Казакевича, который с бензопилой и топором устроил кровавую бойню в торговом центра «Новая Европа». Заседание пройдет в открытом режиме, начало в 10:00, сообщила 6 февраля помощник председателя Мингорсуда Анастасии Шильвян.

Молодой человек обвиняется в приготовлении и покушении на убийство двух и более лиц, хулиганстве и убийстве, совершенном с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Психолого-психиатрическая экспертиза признала Владислав Казакевича вменяемым.
 
Трагедия произошла в ТЦ «Европа» 8 октября 2016 года. 17-летний юноша в состоянии алкогольного опьянения с бензопилой и топором напал на женщин, в результате одна из них погибла и еще три получили ранения. Парня задержали работники и посетители торгового центра, а вскоре подоспела милиция.
 
Во время расследования столичные следователи выяснили, что незадолго до этих события обвиняемый собирался устроить резню бензопилой в своем вузе. Пьяный подросток зашел в учебный корпус и завел бензопилу, чтобы пройти с ней в аудиторию, где шла лекция у 178 студентов. Однако он задел рычаг тормоза бензопилы, и она заглохла. Не сумев завести ее вновь, парень покинул заведение.
Это Интересно
Пресс-конференция Лукашенко 3 февраля
Криминал
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- У вас тут в резюме написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области? 
- В Рязанской.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.