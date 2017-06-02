20 февраля в Минске начнется суд над студентом с бензопилой

20 февраля в Минском городском суде начнется рассмотрение уголовного дела в отношении 17-летнегго студента МИТСО Владислава Казакевича, который с бензопилой и топором устроил кровавую бойню в торговом центра «Новая Европа». Заседание пройдет в открытом режиме, начало в 10:00, сообщила 6 февраля помощник председателя Мингорсуда Анастасии Шильвян.

признала Владислав Казакевича вменяемым. Молодой человек обвиняется в приготовлении и покушении на убийство двух и более лиц, хулиганстве и убийстве, совершенном с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Психолого-психиатрическая экспертизаВладислав Казакевича вменяемым.

Трагедия произошла в ТЦ «Европа» 8 октября 2016 года. 17-летний юноша в состоянии алкогольного опьянения с бензопилой и топором напал на женщин, в результате одна из них погибла и еще три получили ранения. Парня задержали работники и посетители торгового центра, а вскоре подоспела милиция.

Во время расследования столичные следователи выяснили, что незадолго до этих события обвиняемый собирался устроить резню бензопилой в своем вузе. Пьяный подросток зашел в учебный корпус и завел бензопилу, чтобы пройти с ней в аудиторию, где шла лекция у 178 студентов. Однако он задел рычаг тормоза бензопилы, и она заглохла. Не сумев завести ее вновь, парень покинул заведение.