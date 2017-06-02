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06. 02. 2017

Синоптики: в ближайшие дни до -28°C, морозы ослабнут лишь к выходным

Погодные условия на этой неделе в Беларуси будет формировать арктический антициклон. В ближайшие дни ожидается резкое похолодание, которое продержится до выходных, сообщил сегодня представитель Белгидрометцентра Дмитрий Рябов.

Во вторник, 7 февраля, температура воздуха в течение суток составит 12-18 градусов мороза, в юго-западных регионах 8-11, ночью по северо-востоку столбик термометра может упасть до 22 градусов ниже нуля. Преимущественно по юго-западу пройдет снег, ветер восточный умеренный до порывистого.
 
В среду, 8 февраля, морозы еще больше окрепнут. Ночью ожидается минус 13-20 градусов, в северо-восточных районах страны до минус 21-24 градусов, при прояснениях и вовсе до минус 28, по юго-западу минус 9-12. Днем термометр покажет от минус 9 по юго-западу до минус 17 по северо-востоку. Также по юго-западной половине пройдет снег, слабая метель.
 
В четверг, 9 февраля, кратковременный снег возможен лишь по юго-западу. Температурный режим будет прежним. Ближе к выходным погода немного изменится, морозы ослабнут.
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