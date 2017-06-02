Синоптики: в ближайшие дни до -28°C, морозы ослабнут лишь к выходным

Погодные условия на этой неделе в Беларуси будет формировать арктический антициклон. В ближайшие дни ожидается резкое похолодание, которое продержится до выходных, сообщил сегодня представитель Белгидрометцентра Дмитрий Рябов.
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Погодные условия на этой неделе в Беларуси будет формировать арктический антициклон. В ближайшие дни ожидается резкое похолодание, которое продержится до выходных, сообщил сегодня представитель Белгидрометцентра Дмитрий Рябов.
- У вас тут в резюме написано, что вы получили Нобелевскую премию. В какой области?
- В Рязанской.