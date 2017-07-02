«Белавиа» намерена снизить цены на популярные летние маршруты

В 2017 году национальный авиаперевозчик «Белавиа» собирается снизить стоимость перевозок пассажиров по популярным летним направлениям. Об этом сегодня, 7 февраля, на пресс-конференции сообщил генеральный директор компании Анатолий Гусаров.

По его словам, сейчас специалисты планируют летнее расписание и пытаются снизить цены по летним маршрутам, которые пользуются популярностью у людей. «Это, к примеру, Турция, Болгария, Испания», - пояснил Анатолий Гусаров и выразил надежду, что снижение стоимости авиаперелетов приведет к увеличению количества пассажиров.

Также в планах «Белавиа» увеличение частоты рейсов по новым направлениям. В прошлом году были открыты три направления – в Львов, Палангу и Жуковский.