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07. 02. 2017

Аферист из Минска знакомился с девушками в интернете и выманивал деньги

Источник фото: ГУВД

32-летний мошенник из Минска знакомился в интернете с девушками и выманивал у них деньги. Одна из потерпевших лишилась 10 000 долларов, доверив мужчине покупку автомобиля для себя. Сейчас милиция ищет граждан, которые могли пострадать от действий афериста, сообщили сегодня в ГУВД Мингорисполкома.

Минчанин знакомился на сайтах знакомств в Интернете под именем Александр. Общаясь с одной из девушек, мужчина узнал, что она хочет купить новый автомобиль. Он предложил услуги своего знакомого, который якобы компетентен в этом вопросе. При встрече девушка передала минчанину 10 000 долларов, за что тот пообещал доложить недостающую сумму и пообещал привезти машину из Москвы к новогодним праздникам. 
 
Однако в оговоренный срок новый автомобиль к девушке так и не приехал, и она попросила вернуть деньги. Злоумышленник называл ей разные причины, почему до сих пор нет ни машины, ни денег. Устав ждать, девушка написала заявление в милицию.
 
Оказалось, что одновременно мошенник разыгрывал еще одну схему обмана с другой девушкой, с которой познакомился в интернете. На первую встречу мужчина приехал на арендованном автомобиле и представился директором деревообрабатывающей компании. Спустя время он сообщил знакомой, что на предприятии возникли финансовые трудности, и попросил занять 10 000 долларов. Девушка обратилась в милицию и узнала, что названной им компании не существует.
 
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Милиционеры полагают, что этот мужчина может быть причастен к другим аналогичным преступлениям. Они попросили граждан, пострадавших от действий злоумышленника (на фото), позвонить по телефонам: 8(029) 653-17-63, 8(033) 611-70-86, 8(017) 207-67-67 или 102. Конфиденциальность и вознаграждение гарантируется.
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