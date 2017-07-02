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07. 02. 2017

Минтруда не исключает повышение тарифной ставки 1-го разряда до конца года

Источник фото: By24.org

В 2017 году в Беларуси может произойти еще одно повышение тарифной ставки первого разряда. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщил заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович.

Чиновник отметил, что в бюджетном секторе экономики оплата труда работников напрямую связана с экономической ситуацией в стране и наполняемостью доходной части бюджета. С 1 января 2017 года в Беларуси тарифная ставка первого разряда была увеличена на 1,2 рубля до 31 рубля.
 
Андрей Лобович отметил, что в дальнейшем ее увеличение будет осуществляться исходя из финансовых возможностей государств, пишет БелТА.
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