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07. 02. 2017

В Беларуси зарплаты бюджетников увяжут с результатами их работы

В бюджетной сфере Беларуси планируется упростить систему оплаты и увязать ее с результатами труда каждого работника. Об этом рассказал сегодня Андрей Лобович, первый заместитель министра труда и социальной защиты.

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Перед министерством сейчас стоит задача по упрощению систему оплаты в бюджетной сфере. По словам Лобовича, планируется «усилить ее стимулирующую и компенсирующую роль, увязав с конкретными результатами труда работника, его профессионализмом и энтузиазмом», пишет БелТА.
 
На сегодняшний день система оплаты труда работников бюджетных организаций является довольно сложным и непрозрачным механизмом. Среди ее главных недостатков замминистра назвал множественность видов выплат (до 32) и нормативных документов, регулирующих условия оплаты труда работников (около 260).
 
В связи с этим Министерство труда и социальной защиты работает над ее изменением. В частности, планируется отказаться от многочисленных видов выплат, упростить структуру зарплаты, расширить права руководителей по применению методов стимулирования труда, создавать условия и возможности для объективной оценки результатов труда работников с учетом специфики и значимости вклада
каждого человека. Одним из главных условий станет доведение уровня зарплаты бюджетников до 80% от средней зарплаты по Беларуси.
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