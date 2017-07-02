«Белавиа» планирует снизить цены на популярные летние маршруты

Специалисты «Белавиа» рассматривают возможность снижения стоимости авиабилетов по популярным летним направлениям. Как сообщил 7 февраля 2017 года гендиректор компании Анатолий Гусаров, чартерные перевозки по маршрутам, которые пользуются у людей спросом летом, могут быть снижены на 10-20 долларов за билет.

По словам Анатолия Гусарова, сейчас сотрудники «Белавиа» планируют летнее расписание и пытаются снизить цены по популярным летним маршрутам. К примеру, это Болгария, Турция, Испания. Он отметил, что в 2017 году каждый авиарейс будет стоить на 1000-1500 долларов дешевле, чем было в прошлом году.

«Но мы не знаем, как турфирмы смогут распорядиться этим потенциалом. По предварительным договоренностям, где-то на 10-20 долларов с человека по каждому направлению цены на чартерные перевозки должны быть ниже», - цитирует Гусарова БелТА

Также гендиректор авиакомпании выразил надежду, что снижение цен приведет к увеличению количества пассажиров.