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07. 02. 2017

В Орше парень убил собутыльника гвоздодером, а его труп спрятал в ковер

В Орше перед судом предстанет 23-летний парень, который проломил собутыльнику голову металлическим гвоздодером, а затем спрятал труп в ковер. Следователи расследовали уголовное дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью, и направили материалы для рассмотрения в суд.

В данный момент обвиняемый находится под стражей, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова. Убийство произошло 30 июля прошло года в квартире обвиняемого. Молодой человек распивал спиртные напитки в компании знакомого, как внезапно между ними возникла личная неприязнь.
 
Пьяный оршанец схватился за гвоздодер и нанес гостю большое количество ударов по различным частям тела. Потерпевший получил открытую черепно-мозговую травмы и скончался на месте. Затем хозяин квартиры завернул труп в ковер и дотащил до дверей тамбура. Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники милиции и задержали подозреваемого во дворе дома.
 
«Следователи констатируют, что в состоянии алкогольного опьянения совершается значительная часть убийств, случаев причинения вреда здоровью, изнасилований, хулиганств, других насильственных и корыстных преступлений. Нередко преступные деяния совершаются с особой жестокостью, с применением крайне опасных способов и средств», - отметила Светлана Сахарова.
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