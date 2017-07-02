Мингорисполком не разрешил оппозиции провести шествие в День Воли

Власти Минска отказали оппозиционерам в проведении традиционного шествия в День Воли, который они ежегодно отмечают 25 марта. В пресс-службе движения «За Свободу» сообщили, что в ответе Мингорисполкома было указано, что заявка не удовлетворена, поскольку «не содержит заявления о проведении массового мероприятия и информации, которая предусмотрена для таких обращений в соответствии с законом «О массовых мероприятиях».

Соответствующее письмо из Мингорисполкома получил 7 февраля один из заявителей акции на День Воли, член движения «За Свободу» Александр Русевич.

Также в нем отмечается, что заявители нарушили статью 8 вышеуказанного закона. В частности, до получения разрешения организаторы массового мероприятия не вправе объявлять в СМИ или в Интернете о дате, месте и дате его проведения, изготавливать и распространять с этой целью листовки, плакаты и иные материалы.

«Положительно решить рассматриваемый вопрос не представляется возможным», - подчеркнули в мэрии. В предыдущие годы власти Минска давали разрешение на проведение шествия в День Воли.