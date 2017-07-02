Лента RSS
Подписаться на ленту
07 февраля 2017, вторник, 15:41
-12°C
Завтра -11°C
-12°C
Завтра -11°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,92
  • € 2,05
07. 02. 2017

Мингорисполком не разрешил оппозиции провести шествие в День Воли

Источник фото: "Еврорадио"

Власти Минска отказали оппозиционерам в проведении традиционного шествия в День Воли, который они ежегодно отмечают 25 марта. В пресс-службе движения «За Свободу» сообщили, что в ответе Мингорисполкома было указано, что заявка не удовлетворена, поскольку «не содержит заявления о проведении массового мероприятия и информации, которая предусмотрена для таких обращений в соответствии с законом «О массовых мероприятиях».

Соответствующее письмо из Мингорисполкома получил 7 февраля один из заявителей акции на День Воли, член движения «За Свободу» Александр Русевич.
 
Также в нем отмечается, что заявители нарушили статью  8 вышеуказанного закона. В частности, до получения разрешения организаторы массового мероприятия не вправе объявлять в СМИ или в Интернете о дате, месте и дате его проведения, изготавливать и распространять с этой целью листовки, плакаты и иные материалы.
 
«Положительно решить рассматриваемый вопрос не представляется возможным», - подчеркнули в мэрии. В предыдущие годы власти Минска давали разрешение на проведение шествия в День Воли.
Это Интересно
Вопрос специалисту
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Дорогая, я порезал яйца!

- Ты в ванной или на кухне?

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.