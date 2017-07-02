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07. 02. 2017

«Белавиа» договорилась с Киевом о компенсации за возврат самолета

Источник фото: Sputnik

Авиакомпания «Белавиа» смогла договориться с Украиной по поводу компенсации за принудительное возвращение самолета в аэропорт Жуляны, что произошло в октябре 2016 года. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщил гендиректор «Белавиа» Анатолий Гусаров.

По словам Гусарова, этот вопрос урегулирован к взаимовыгодному пониманию двух сторон. «Проблема закрыта. Компенсационный механизм найден», - отметил он.
 
Что касается размера компенсации, Анатолий Гусаров заявил, что речь идет о сумме, которая ранее предъявлялась украинской стороне. «Нас это в полной мере удовлетворило», - заключил он.
 
Ранее Телеграф сообщал, что «Белавиа» передала украинской стороне расчеты по поводу компенсации за возврат рейса В2-840 в аэропорт Жуляны. Киевский диспетчер потребовал, чтобы самолет развернулся и прибыл обратно в пункт вылета. Экипаж «Белавиа» предупредили, что если это не будет сделано, в воздух будут подняты истребители.
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