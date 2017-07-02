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07. 02. 2017

Дело черных риелторов: двух минчан заставили жениться и отказаться от квартир

В Минске сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность черных риелторов. Трое минчан находили одиноких людей, переселяли в съемное жилье и заставляли вступать в фиктивный брак и переоформлять недвижимость на новоиспеченную супругу. Подробнее об этом сообщили в УСК по Минску.

Трое жителей столицы обвиняются в совершении незаконных сделок с недвижимостью. В начале 2015 года 28-летний мужчина сформировал преступную группу, которая стала искать одиноких людей, имеющих квартиры. Под предлогом поиска комнаты для участницы группы обвиняемые устанавливали доверительные отношения с хозяевами жилища.
 
Чтобы склонить людей к переоформлению и продаже имущества, участники группы приобретали для них алкоголь, погашали долги по коммуналке и помогали в приватизации квартиры. Затем потерпевших перевозили на съемное жилье, где уговаривали заключить фиктивный брак и переоформить недвижимость на супругу. В дальнейшем квартиры продавались, и потерпевшие оставались ни с чем.
 
От действий мошенников пострадали двое мужчин. Сумма ущерба составила более 80 тысяч долларов. Уголовное дело направлено в суд
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