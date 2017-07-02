За дрифт на площади Победы минчанин получил 3 года лишения свободы

7 февраля суд Партизанского района вынес приговор в отношении минчанина, который в ноябре 2016 года на автомобиле Mercedes устроил дрифт на площади Победы. За хулиганство и надругательство над историко-культурными ценностями мужчина получил максимально возможное наказание – три года лишения свободы.

Такой срок для дрифтера с площади Победы запросила государственный обвинитель, и суд поддержал ее просьбу. Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Его заключили под стражу прямо в зале суда.

Кроме того, прокурор настаивала на конфискации автомобиля минчанина в доход государства, но этого не произойдет. Приговор может быть обжалован.