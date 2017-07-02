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07. 02. 2017

За дрифт на площади Победы минчанин получил 3 года лишения свободы

7 февраля суд Партизанского района вынес приговор в отношении минчанина, который в ноябре 2016 года на автомобиле Mercedes устроил дрифт на площади Победы. За хулиганство и надругательство над историко-культурными ценностями мужчина получил максимально возможное наказание – три года лишения свободы.

Такой срок для дрифтера с площади Победы запросила государственный обвинитель, и суд поддержал ее просьбу. Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Его заключили под стражу прямо в зале суда.
 
Кроме того, прокурор настаивала на конфискации автомобиля минчанина в доход государства, но этого не произойдет. Приговор может быть обжалован.
 
Ранее минчанина лишили водительских прав на 18 месяцев и приговорили к штрафу в 630 рублей. Денежную санкцию, лишение удостоверения и свободы он получил за то, что заехал на площадку перед монументом Победы и трижды прокрутился вокруг своей оси.
 
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