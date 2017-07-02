С 15 февраля Нацбанк снизит ставку рефинансирования до 16%

Не прошло и месяца со дня последнего снижения ставки рефинансирования, как Национальный банк Беларуси объявил о следующем уменьшении этого инструмента денежно-кредитного регулирования. С 15 февраля 2017 года ставка рефинансирования будет снижена на 1 процентный пункт до 16% годовых, сообщили сегодня в пресс-службе Нацбанка.

Также через неделю в Беларуси будут снижены ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Нацбанка по поддержке текущей ликвидности банков – с 22% до 20% годовых. Соответствующие решения были приняты в связи с замедлением инфляции и спокойной ситуацией на валютном и депозитном рынках, а также состоянием внешней торговли и платежного баланса.

«На фоне ожидаемого замедления инфляции снижение ставки рефинансирования и ставок по операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков не приведет к их значимому изменению в реальном выражении. Это позволит сохранить реальную доходность банковских рублевых сбережений на устойчивом и привлекательном уровне», - отметили в Национальном банке.